CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA

L'addio di Boban e quello sempre più probabile di Maldini avvicinano all'addio il giovane portiere, lontano al momento dal rinnovo del contratto in scadenza con i rossoneri nel 2021.

Calciomercato Milan, ipotesi Barcellona per Donnarumma

Il Milan valuterebbe intorno ai 60 milioni il portiere della Nazionale, che ha diversi estimatori in giro per l'Europa tra Juventus, Real Madrid e PSG. A queste si sarebbe aggiunto anche il Barcellona come scrive il portale 'Don Balon'. Ter Stegen potrebbe lasciare i blaugrana dopo le frizioni con Messi, con Donnarumma che sarebbe stato offerto dal suo agente Raiola alla dirigenza del Barça. Il portiere del Milan sarebbe un profilo gradito a Bartomeu e soci, che valuterebbero anche Kepa, Onana e Simon tra i pali. L'ultima parola spetterà comunque a Donnarumma, con il Barcellona pronto al colpaccio.