CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON ROMERO / La Juventus a caccia di un terzino sinistro per la prossima stagione. Stando a 'Tuttosport', Emerson Palmieri sarebbe il primo candidato per andare a coprire la casella di vice Alex Sandro. L'italo-brasiliano sta giocando poco nel Chelsea e potrebbe lasciare Londra in estate.

A proposito di ritorni, Romero sembra destinato a fare parte della rosa bianconera per la stagione 2020 /2021. Il CFO Paratici avrebbe deciso per il rientro del difensore argentino, di proprietà dei bianconeri ma attualmente in prestito al Genoa. Stessa sorte ovviamente per Kulusevski, lasciato temporaneamente al Parma dopo l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento alla 'Vecchia Signora' del talento svedese per 44 milioni di euro, bonus inclusi.