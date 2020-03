CALCIOMERCATO NAPOLI LOREN MORON / Due anni dopo il colpo Fabian Ruiz il Napoli è pronto a tornare a bussare alle porte del Betis per un altro affare molto importante. Rimbalza dalla Spagna la notizia secondo cui il club azzurro si sarebbe messo sulle tracce di Loren Moron, attaccante classe '93 autore di 11 reti tra campionato e Copa del Rey in questa stagione.

Lo riferisce il quotidiano 'Estadio Deportivo', molto vicino alle vicende dei club di Siviglia, che svela anche le cifre. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo il quotidiano infatti il Napoli sarebbe addirittura pronto a mettere sul tavolo i 40 milioni di euro più addirittura altri 20 in bonus variabili più difficili da raggiungere che corrisponderebbero alla clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore. In corsa, però, ci sono anche un altro club di Serie A e tre della Premier League non specificati. Quello che appare certo però ormai a Siviglia è che Loren a fine stagione saluterà il Betis per fare il salto di qualità.