Italia, Mancini non chiude le porte a Balotelli per l'Europeo

ITALIA MANCINI BALOTELLI EURO 2020 / In attesa di capire se, quando e dove si giocherà l'Europeo 2020, inevitabilmente a rischio a causa dell'emergenza Coronavirus che ormai riguarda tutto il mondo, il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini prosegue nel lavoro di programmazione per la rassegna continentale.

Di questo, e non solo, parla in un'intervista concessa a '7', di cui il sito del 'Corriere della Sera' pubblica oggi un'anticipazione.

"Lo scudetto? Vedremo quando si saranno recuperati tutti gli incontri. Per il momento è una lotta a tre - dice Mancini che poi proprio in vista di Euro 2020 parla anche di Mario Balotelli -. La convocazione all'Europeo dipende da lui. Una cosa è certa, deve fare più di quello che ha fatto fino a oggi".