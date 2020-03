Liverpool-Atletico Madrid, polemica per il gesto di Diego Costa

LIVERPOOL ATLETICO MADRID DIEGO COSTA / Nel pieno dell'emergenza Coronavirus che ormai riguarda tutto il pianeta, il gesto di DiegoCosta dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League guadagnata sul campo del Liverpool assume una gravità ancora superiore.

In Spagna, e non solo, si è accesa infatti un'enorme polemica nei confronti dell'attaccante dell'che al termine della sfida di 'Anfield' ha percorso la via della zona mista facendo finta di tossire in faccia ai giornalisti ed evitando così le interviste. In un momento così delicato, poteva scegliere sicuramente un altro modo per 'scherzare'... Tutte le news di calciomercato e non solo: