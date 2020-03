EMERGENZA CORONAVIRUS TOM HANKS / Il Coronavirus non fa sconti e dopo la notizia dello stop all'NBA in seguito alla positività di Rudy Gobert, un altro annuncio scuote il mondo americano e non solo. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, infatti, l'attore due volte premio Oscar Tom Hanks annuncia che lui e sua moglie sono risultati positivi al test per il COVID-19 in Australia: "Ciao gente. Rita ed io siamo in Australia.

Ci sentiamo un po' stanchi, un po' acciaccati. Avevamo dei brividi che andavano e venivano. Anche un po' di febbre. Per fare le cose nel modo giusto, come è giusto in questo momento, siamo stati sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivi. Bene, e adesso? I medici hanno dei protocolli da seguire. Saremo sotto osservazione, isolati finché la sanità pubblica lo richiede. Niente più di un approccio giorno-dopo-giorno, no? Vi terremo aggiornati".