EMERGENZA CORONAVIRUS CHAMPIONS LEAGUE EUROPEO / Sono ore di grande caos per il calcio a livello europeo che fa i conti con l'emergenza Coronavirus che sta pian piano paralizzando gran parte del Vecchio Continente e quella di oggi sarà una giornata molto importante per tentare di decifrare il prossimo futuro dello sport più seguito. In mattinata, infatti, è in programma una conference call tra i vertici delle cinque leghe maggiori (Serie A, Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga) e l'UEFA.

Sul tavolo la volontà di uniformare le decisioni sul calcio europeo e di capire il destino delle competizioni internazionali. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il messaggio di Rugani: "Virus non fa distinzioni. Rispettiamo le regole"

Secondo 'La Repubblica' il massimo organo calcistico europeo al momento rigetta con forza la possibilità di rinviare Euro 2020 facendo disputare la fase conclusiva di Champions ed Europa League tra maggio e giugno poiché economicamente un Europeo vale contratti miliardari tra sponsor e partner che equivalgono ad un triennio di manifestazioni europee per club. Per cui, scrive il quotidiano, non è escluso che il presidente Ceferin decida di salvare la competizione estiva per nazionali ai danni delle due coppe per club e sarebbe pronta alla mossa estrema, valutando di assegnare l'Europeo alla Turchia che informalmente si è già candidata ad ospitare tutte le gare. L'idea delle leghe europee invece è diametralmente opposto e spingono affinché l'Europeo venga rinviato al 2021.