EMERGENZA CORONAVIRUS ITALIA DIRETTA / Terzo giorno di quarantena in Italia, che da oggi dopo l'ultimo decreto annunciato e firmato dal Premier Giuseppe Conte entra in una fase ancor più stringente con la chiusura di tutte le attività non di prima di necessità per tentare di arginare la diffusione del Coronavirus. Anche il calcio internazionale fa i conti con l'emergenza, dopo l'annuncio del primo caso di un calciatore di Serie A risultato positivo, il difensore della Juventus Daniele Rugani. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando il nostro Paese: CLICCA QUI per ulteriori aggiornamenti.

LIVE

00.25 - Intanto è ufficiale anche la sospensione di tutte le attività organizzate dalla federcalcio francese - ovviamente Ligue 1 compresa -, da domani fino a nuovo ordine.

00.10 - Annullato ufficialmente il Gran Premio di F1 di Australia.

00.00 - Alla luce della positività di Arteta e del divampare anche in Inghilterra del coronavirus, alcuni club sono pronti a chiedere la sospensione o, addirittura, l'annullamento del campionato di Premier League.

23.55 - Intanto la Premier League, in seguito all'annuncio dell'Arsenal, ha comunicato la convocazione di un'assemblea straordinaria per domani.

23.30 - Altro caso di positività al coronavirus: si tratta di Mikel Arteta, manager spagnolo dell'Arsenal.

23.15 - L'Ambasciata cinese in Italia conferma l'arrivo da Shanghai dell'aereo con a bordo gli esperti medici cinesi che daranno una mano al nostro paese: "Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma, ma c'è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell'Italia contro il COVID-19.

22.40 - Intanto la Premier League ha annunciato che i match in programma nel weekend si svolgeranno regolarmente.

22.20 - Paura per il terzino del City Mendy: un suo familiare ha avuto problemi respiratori, ora il giocatore è in isolamento.

21.30 - Intanto anche la Copa Libertadores viene ufficialmente sospesa.

21.20 - La Fifa ferma le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar delle Nazionali sudamericane. Niente partite in programma dal 23 al 31 marzo

20.45 | Come riportano i canali social ufficiali dell'Ambasciata cinese in Italia è in arrivo nel nostro paese l'A350 della China Eastern con a bordo il team di esperti medici cinesi e 31 tonnellate di forniture mediche donate all'Italia

19.50 | Coronavirus: Juventus, 121 persone in isolamento. C'è l'appello di Agnelli

19.30 | Rischio contagio anche per Donald Trump: positivo al test un collaboratore del presidente del Brasile, Bolsonaro, che aveva partecipato agli incontri in Florida dei giorni scorsi.

18.30 | Arrivano i numeri del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli: Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. 15.113 i casi totali, 2.651 in più di ieri, mentre le vittime in un solo giorno sono state 188, con 1.016 morti in totale.

17.45 | L'assessore Gallera di Regione Lombardia ha sottolineato come nella regione ci siano 8725 positivi, 1445 in più oggi. 4247 sono i ricoverati 4247 (+395), mentre 605 sono i pazienti in terapia intensiva (+45). I decessi sono saliti da da 617 a 743.

17.35 | Annullata l'amichevole tra Olanda e Spagna programmata per il 29 marzo ad Amsterdam. Lo ha annunciato la Federazione spagnola.

17.30 | Dal Portogallo assicurano: "Cristiano Ronaldo ha rispettato tutte le norme di sicurezza".

L'attaccante bianconero si trova ancora a Madeira

17.20 | Rinviata la sfida di Champions League tra Juventus e Lione

16.25 | Anche la Federcalcio portoghese si ferma: stop di tutti i campionati a tempo indeterminato

16.15 | Roche cede gratis farmaco artrite: donato 1 milione di euro in dispositivi medici

16.10 | Anche il mondo del tennis si ferma per sei settimane. L'annuncio dell'ATP: "Costretti a farlo per la sicurezza degli atleti"

16.00 | Manolo Gabbiadini è intervenuto sui social per fare chiarezza sulle proprie condizioni di salute

15.45 - Si ferma anche il campionato olandese.

15.40 - Alcuni calciatori del Leicester sono stati sottoposti ai test perché avvertono i sintomi del coronavirus.

15.30 - Il Verona, dopo aver sfidato la Sampdoria in campionato domenica pomeriggio, ha annunciato lo stop degli allenamenti dopo la positività di Gabbiadini

15.15 - SECONDO CASO DI CORONAVIRUS IN SERIE A: Manolo Gabbiadini, attaccante azzurro della Sampdoria, è risultato positivo al Covid-19

14.30 - L'Europa League per ora non si ferma: stasera confermate le gare in programma, riunione Uefa fissata per il 17 marzo.

13.40 - Anche un giocatore della Lazio è stato sottoposto al tampone per il Covid-19

13.30 - Nuovo intervento del Presidente della Lombardia, Fontana: "L'evoluzione epidemiologica continua, ho visto i numeri ma non sono definitivi, dobbiamo tenere strette le maglie dei contagi. I cittadini devono capire che è necessario fare di più rispetto ad oggi".

13.15 - Si fermano anche la Champions e l'Europa League. Manca ancora l'ufficialità ma dalla Spagna sono certi: niente coppe europee né stasera né la prossima settimana

12.30 - Positivo al Coronavirus anche un membro della McLaren, team di Formula 1. La scuderia britannica ha così deciso di ritirarsi dal Gran Premio d'Australia, tappa inaugurale del Mondiale 2020.

12.15 - Ora è ufficiale: anche la Liga è stata sospesa per "almeno due giornate".

12.10 - Un giocatore di basket del Real Madrid è risultato positivo al Coronavirus. In quarantena anche la squadra di calcio.

12.00 - L'Inter dona 300mila mascherine al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Queste le parole del presidente Zhang.

11.40 - UFFICIALE: sospesa anche l'Eurolega, massima competizione europea di basket.

11.30 - Rugani è in quarantena al J Hotel della Continassa. Gli ultimi aggiornamenti in casa Juve.

10.45 - In merito alla questione calcio e Coronavirus, anche Gian Piero Gasperini ha detto la sua ai microfoni del 'Corriere dello Sport', sicuramente prima che si venisse a sapere del contagio di Rugani: "Avrei giocato a porte chiuse, avremmo dato un modo di evasione per la gente".

8.40 - Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale il celebre attore Tom Hanks annuncia che lui e sua moglie sono risultati positivi al test per il Coronavirus.

8.00 - Ma non si ferma solo lo sport italiano. Negli USA fa molto rumore la decisione di sospendere il campionato di basket NBA.

7.40 - Nella notte è arrivato il messaggio del difensore della Juventus Daniele Rugani, primo calciatore di Serie A risultato positivo al COVID-19: "Il virus non fa distinzioni. Rispettiamo le regole"