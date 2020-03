JUVENTUS RUGANI CORONAVIRUS / Il coronavirus colpisce direttamente la Serie A e la Juventus. Il club campione d'Italia ha reso noto mercoledì sera il contagio di Daniele Rugani, con tutta la squadra che adesso osserverà un periodo di quarantena di almeno due settimane. Salta per il momento il match di Champions League il Lione, con il ritorno degli ottavi che era in programma il 17 marzo.

Anche i giocatori dell', che hanno affrontato domenica scorsa la Juve, hanno sospeso ogni attività come reso noto dalla stessa società nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Rugani positivo - si ferma l'Inter: comunicato UFFICIALE

Rugani, asintomatico, nella notte ha voluto tranquillizare tutti sulle proprie condizioni attraverso un post su Twitter: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene - ha scritto il difensore - Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie".