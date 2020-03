CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Kai Havertz ha fatto la sua scelta. Il centrocampista tedesco classe 1999 del Bayer Leverkusen sarà certamente uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. Le big del calcio europeo, tra le quali la Juventus, hanno messo gli occhi sul talento 20enne.

Per i bianconeri, però, portare in Italia Havertz non sarà per nulla facile: stando a quanto riportato da 'Sky Germany' il calciatore avrebbe espresso la sua preferenza per il

Niente da fare dunque non solo per i campioni d'Italia ma anche per il Liverpool di Klopp. Ora andrà convinto il Bayer che vorrebbe una cifra vicina ai 90 milioni di euro per il suo talento.

