p>LIVERPOOL ATLETICO MADRID KLOPP /si gioca regolarmente con il pubblico sugli spalti ma il problemaè ben presente anche in Inghilterra: Jurgenaveva già risposto in maniera secca in conferenza stampa, spiegando che non serve il suo parere su un argomento che deve essere trattato esclusivamente da esperti. Oggi il manager tedesco ha dato nuovamente prova di quanto sia attento al tema: all'ingresso in campo alcuni tifosi dei 'Reds' hanno allungato la mano, ricevendo in cambio la dura reazione dell'allenatore. Klopp si è rivolto a loro in malo modo, invitandoli in maniera molto colorita ad allontanare le mani.