CALCIOMERCATO JUVENTUS SEMEDO SETIEN / Nelson Semedo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Vidal: questa - secondo 'elgoldigital.com' - la lista nera di Setien per la prossima stagione del Barcellona.

Nonostante il primo posto nella Liga e l'essere in corsa ancora in Champions League (1-1 in casa del Napoli), la rosa blaugrana potrebbe essere rivoluzionata e al tecnico sarebbe stato chiesto l'elenco dei calciatori che non rientrano nel suo progetto anche se non è ancora chiaro se l'exresterà sulla panchina del club catalano. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Tra i nomi 'fatti fuori' la Juventus potrebbe essere interessata al terzino portoghese: tra i fattori che potrebbero spingere il calciatore in maglia bianconera anche il fatto di essere assistito da Jorge Mendes, potente manager anche di Cristiano Ronaldo. Il problema in caso di vero interesse della Juve sarebbe rappresentato dalla valutazione che ne fa il Barcellona: la società spagnola sarebbe pronta a valutare un'offerta per Semedo soltanto a partire dai trenta milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dalla Spagna: futuro segnato | C'è il colpo dal Barcellona

Nella lista anche altri calciatori che potrebbero interessare club italiani: dal solito Arturo Vidal, corteggiato a lungo dall'Inter, a Ivan Rakitic, accostato negli ultimi mesi a bianconeri, nerazzurri e Milan.