CORONAVIRUS SKY SPORT 24 SANIFICAZIONE / Programmazione cambiata totalmente per Sky Sport 24: il direttore Federico Ferri ha spiegato in un video. "Cari amici di Sky Sport, condividiamo tanti momenti insieme allora è giusto che ci parliamo.

In questo momento trovate una programmazione alternativa all'interno del canale Sky Sport 24 perché abbiamo la necessità di fermarci per un breve tempo, non abbiamo a disposizione i luoghi dove lavoriamo". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il direttore del canale sportivo continua: "Abbiamo una responsabilità in questo momento, quella di rispettare le norme e prendere delle precauzioni. Ci sono dei lavori di sanificazione dei nostri locali e saremo presto di nuovo in onda. Avremo delle finestre informative sul canale 200. Vanno avanti invece i nostri eventi, stasera avremo la Champions League, così come va avanti anche l'informazione su Sky TG24. Un grande abbraccio ai nostri colleghi, in particolare ad uno: forza. Noi ci siamo, noi continuiamo ad aggiornarvi con le nostre notizie. Appuntamento per seguire gli eventi live e presto, prestissimo nuovamente in onda".