Emergenza Coronavirus, aggiornamenti importanti: parla il Premier Conte

EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE PREMIER / Con un annuncio sui social, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciata una diretta sulla propria pagina Facebook per dare alcuni importanti aggiornamenti. Per le 21.40, orario in cui è fissato il collegamento, si attendono novità in merito all'emergenzaCoronavirus.

Ecco le sue parole: "L'Europa domani ci guarderà come esempio positivo. Saremo un modello per tutti gli altri, stiamo combattendo una sfida che riguarda tutti. Al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani. Bisogna procedere gradualmente, ora è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, dei bar, dei locali.

"Saranno garantite anche le attività agricole e tutte le filiere che offrono servizi per queste attività. Dobbiamo limitare gli spostamenti, stiamo cambiando le nostre abitudini che porteranno a risultati fra un paio di settimane. E' importante che questo venga capito: i numeri potranno crescere ma bisognerà avere pazienza, essere lucidi. Nominerò un Commissario che lavorerà per la coordinazione degli ospedali, per sopperire alle carenze qui riscontrate. Si tratta di Domenico Arcuri, che si coordinerà con la Protezione Civile. Il Paese ha bisogno della responsabilità di 60 Milioni di italiani, siamo parte di una medesima comunità. Rimaniamo distanti per correre ad abbracciarci con più calore domani".