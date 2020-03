JUVENTUS BENTANCUR RONALDO / Ronaldo ancora in Portogallo, Bentancur e Higuain fermati da problemi muscolari: il report quotidiano della Juventus vede tre problemi per Maurizio Sarri. In attesa di capire quel che accadrà per la sfida di ritorno contro il Lione, in programma martedì prossimo ma a rischio per l'emergenza coronavirus, la squadra bianconera continua i propri allenamenti regolarmente.

Come si legge sulla nota diramata dalla società, problemi fisici per Higuain e Bentancur: il 'Pipita' "ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Nel report si fa riferimento anche all'assenza di Cristiano Ronaldo, bloccato in Portogallo: CR7, come specificato dalla Juventus, "rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all'emergenza sanitaria attualmente in corso". L'ex Real Madrid era volato in patria dopo la gara contro l'Inter per stare vicino alla madre, colpita da un malore: il blocco dei voli per l'Italia ha complicato il suo ritorno ed ora il calciatore attende di sapere se le restrizioni ai collegamenti aerei si applichino anche ai voli privati.