Emergenza Coronavirus, la Nazionale femminile potrà rientrare in Italia

CORONAVIRUS NAZIONALE FEMMINILE VOLI / A dispetto del blocco dei voli imposto dalle autorità portoghesi la Nazionale Femminile di Milena Bartolini, tornerà in Italia. Le azzurre avevano comunicato ieri la rinuncia a disputare la finale dell’Algarve Cup contro la Germania, e al contempo la FIGC si è attivata per riprogrammare il rientro a casa dell'Italia.

Da un comunicato ufficiale apparso sul sito della federazione si evince che: "La FIGC, coordinandosi immediatamente con la Federazione e le autorità portoghesi, la rappresentanza diplomatica italiana e i rappresentanti del Ministero dell'Interno, ha riprogrammato quindi un volo charter per far rientrare a casa le Azzurre in tempi rapidi, grazie alla costante attività che ha visto impegnata tutta la struttura federale e il Club Italia, rimanendo ora dopo ora in contatto con la squadra. Il volo, dopo uno scalo a Palma de Mallorca in Spagna, atterrerà a Torino e a Roma. Dai due scali, in base alle rispettive esigenze, le calciatrici e lo staff faranno rientro alle rispettive sedi".

