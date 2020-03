Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Pogba | La strategia del Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID ODEGAARD VALVERDE / Il sogno estivo della Juventus resta sempre Paul Pogba, centrocampista da tempo associato ad una partenza dal Manchester United, soprattutto alla luce di una stagione passata fin qui più in infermeria che in campo.

A dispetto di quanto ipotizzato finora però non sarebbe da escludere un ripensamento dello stesso francese che è nel mirino anche deloltre che dei bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Stando a quanto sottolineato dal 'Daily Mail', l'eventuale inversione di marcia di Pogba potrebbe anche non creare particolari turbamenti al club spagnolo che al momento sarebbe più freddo sull'ex bianconero. Il numero 6 dello United non sarebbe infatti più una priorità del Real Madrid che potrebbe anche risparmiare gli alti costi della spesa grazie all'exploit di Valverde alla corte di Zidane e al possibile rientro alla base del giovane Martin Odegaard ora in prestito alla Real Sociedad. Florentino Perez pensa infatti che i due calciatori siano pronti per i 'blancos' che potrebbero quindi virare su altre piste.

