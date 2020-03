INTER GETAFE SIVIGLIA ROMA EUROPA LEAGUE / Il calendario delle squadre italiane ha subito oggi pomeriggio un nuovo clamoroso stravolgimento con il rinvio delle sfide Inter-Getafe e Siviglia-Roma, valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League che sarebbero dovute andare in scena nella serata di domani.

Il direttore generale del, nel pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa paventando anche l'ipotesi di un recupero in gara secca su campo neutro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ipotesi questa alimentata anche da quanto scritto da 'Gazzetta.it' che evidenzia come la UEFA stia ponderando l'idea di giocare le gare di Inter e Roma giovedì prossimo, il 19 marzo, in gara secca e con ogni probabilità a porte chiuse, mossa che annullerebbe il fattore campo. In tal modo non verrebbe alterato il calendario complessivo della competizione.

