Calciomercato Milan, è fatta: addio Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA - Il matrimonio tra il Milan ed il suo portiere Gianluigi Donnarumma potrebbe chiudersi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto nel 2021. Da tempo la trattativa per il rinnovo è in stand-by e la nuova politica del club rossonero di voler abbassare il monte ingaggi voluta da Gazidis non fa altro che alimentare la possibilità di un addio da parte dell'estremo difensore della Nazionale.

Le pretendenti non mancano, sia in Italia che all'estero, ma un club in particolare avrebbe accelerato per il suo acquisto.

Secondo fonti francesi riportate da 'todofichajes.com', infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe aggiudicato Donnarumma a partire dalla prossima stagione. Il direttore sportivo dei transalpini Leonardo starebbe limando gli ultimi dettagli ma avrebbe già trovato l'accordo con il procuratore del portiere Mino Raiola. In tal modo il Psg avrebbe battuto la concorrenza della Juventus, del Real Madrid e del Chelsea.

