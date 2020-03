CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE / Momento difficile al Real Madrid per Zinedine Zidane. Non è bastato il successo nel Clasico per far ritornare il sereno tra il tecnico e Florentino Perez, con i 'Blancos' che hanno perso subito la vetta della Liga a spese del Barcellona dopo il ko con il Betis. Il francese rischia grosso, specialmente se non dovesse riuscire a portare a casa nessun trofeo. Ipotesi realistica, vista l'uscita di scena dalla Coppa del Re e lo spettro dell'eliminazione in Champions dopo il ko interno con il Manchester City.

Zidane si appiglia alla Liga e ad un'eventuale impresa in Europa sul campo della squadra di

Calciomercato Juventus, Allegri in pole: libera Zidane

Florentino Perez però si starebbe guardando attorno e oltre a Pochettino avrebbe messo nel mirino pure Massimiliano Allegri stando a 'Don Balon'. L'ex allenatore della Juventus, ancora legato contrattualmente fino al prossimo 30 giugno ai campioni d'Italia, sarebbe in questo momento in pole per rilevare Zidane a fine stagione. Allegri verrebbe preferito vista la sua esperienza e le vittorie conseguite alla guida della 'Vecchia Signora' rispetto a Pochettino. Uno scenario da monitorare questo anche in chiave Juve, con il presidente Agnelli che potrebbe ritentare un nuovo assalto a Zidane se Sarri dovesse fallire alla guida dei bianconeri.