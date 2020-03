Inter-Getafe, annuncio Villaverde | Soluzione clamorosa

INTER GETAFE EUROPA LEAGUE - Poco fa la Uefa ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Inter e Getafe in programma domani sera a 'San Siro' e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Intervenuto in conferenza stampa, Clemente Villaverde ha fatto il punto della situazione, ipotizzando una soluzione clamorosa: "C'è la possibilità che venga giocata una partita secca e in campo neutrale: è una delle opzioni che sono state prese in considerazione.

Aspettiamo la decisione delle, che ringraziamo per aver capito la situazione, e che sicuramente sarà quella giusta - ha detto il direttore generale del- Non sappiamo ancora se si giocherà una partita o due, ma stiamo cercando un luogo per farla. Siamo in costante contatto con l'e con la Uefa per trovare la soluzione migliore".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, il Cile mette in quarantena l'interista Sanchez

Calciomercato Inter, fatta per Handanovic: scelto anche il nuovo vice