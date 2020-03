JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO VOLI / Cristiano Ronaldo accompagnato dalla famiglia è volato in Portogallo con un jet privato all'indomani della sfida contro l'Inter, per stare vicino alla madre Dolores, che era stata colpita da un malore la scorsa settimana. Un permesso concordato dunque quello che ha consentito al fenomeno di Funchal di tornare in patria saltando l'allenamento mattutino agli ordini di Maurizio Sarri dopo essere stato assente anche martedì.

Nelle ultime ore inoltre aleggiavano dubbi sul rientro in Italia di CR7 viste le nuove restrizioni imposte dal Governo portoghese sui collegamenti aerei con la penisola italiana. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo non si allena | Nuove restrizioni complicano ritorno in Italia

Juventus, Ronaldo torna in Italia: nessun problema

Come evidenziato da 'Tuttosport' però, nonostante tutto non dovrebbero esserci ripercussioni in quando Cristiano Ronaldo avrebbe un volo autorizzato che lo attende giovedì mattina per rientrare in Italia. A meno di sorprese scongiurato qualunque tipo di problema per il numero 7 della Juventus che presto sarà di nuovo al servizio di Sarri, in attesa anche di capire se la sfida contro il Lione avrà regolare svolgimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, jet privato e famiglia al seguito: Ronaldo è volato via

Emergenza Coronavirus, positivo difensore Hannover | Rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma