Juventus, Emre Can attacca Sarri: "Escluso in 20 secondi"

JUVENTUS EMRE CAN SARRI - Ad oltre un mese dal suo addio alla Juventus, il centrocampista tedesco Emre Can torna a parlare della sua esperienza bianconera che non si è certamente conclusa nel migliore dei modi. Nel mirino c'è il tecnico Maurizio Sarri: "Quando è arrivato in estate non ci ha allenato in prima persona per diverse settimane perché aveva la polmonite - ha detto ai microfoni di 'Kicker' - La società aveva rifiutato diverse offerte per me e mi aveva tolto dal mercato, poi con una telefonata di 20 secondi mi ha detto che non sarei stato inserito nella lista Uefa per la Champions.

Dopo quella chiamata, mi è stata negata ogni possibilità".

Emre Can è un fiume in piena e spiega: "Per me era ingiusto (essere escluso dalla Champions, ndr) e quindi a gennaio ho deciso di trasferirmi al Borussia Dortmund. Ma questa scelta non c'entra nulla con il club, né con i tifosi: la Juventus è una grande società! Sono andato via soprattutto perché volevo tornare di nuovo a giocare a calcio. Ovviamente anche la possibilità di partecipare agli Europei ha inciso sulla mia decisione: voglio far parte della Nazionale tedesca".

