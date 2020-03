CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / E' sempre più incerto il futuro di Arkadiusz Milik al Napoli. Il rinnovo con la società azzurra sembra lontano, con il patron De Laurentiis che potrebbe metterlo sul mercato in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2021, data di scadenza del contratto del polacco.

La probabile permanenza dicomplica il prolungamento dell'ex Ajax, che comunque avrebbe diversi estimatori in Europa.

Napoli, 45 milioni per Milik: ci provano Arsenal e Tottenham

E soprattutto in Premier League diverse squadre che avrebbero messo gli occhi sulla situazione di Milik. Stando a 'TalkSPORT', potrebbe infatti profilarsi un derby di mercato per il centravanti polacco. Arsenal e Tottenham sarebbero attente allo scenario intorno a Milik e potrebbero darsi battaglia la prossima estate. Le due società londinesi avrebbero intenzione di preparare un'offerta superiore ai 45 milioni di euro per l'attaccante, di recente accostato anche a Inter, Real Madrid e Atletico.