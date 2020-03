JUVENTUS RONALDO / La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa, in attesa di aggiornamenti dalla Uefa sulla sfida di Champions League della prossima settimana con il Lione, considerando l'emergenza sul coronavirus che potrebbe bloccare anche le competizioni internazionali. La squadra di Maurizio Sarri ha sostenuto una seduta mattutina a cui non ha preso parte Cristiano Ronaldo, assente anche martedì.

Tutto concordato con la società, informata della permanenza del fuoriclasse lusitano a Madeira.

Juventus, CR7 ancora assente: rimane a Madeira

CR7 insieme alla famiglia è volato in patria con un jet privato all'indomani del match contro l'Inter per stare vicino alla madre Dolores, colpita da un malore la scorsa settimana ma le cui condizioni sono sensibilmente migliorate, oltre a festeggiare il compleanno della sorella Katia. Ronaldo resta dunque in Portogallo, in attesa di capire se i voli privati siano esentati dalle nuove restrizioni imposte dal Governo portoghese sui collegamenti aerei con l'Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il cinque volte Pallone d'Oro potrebbe ricevere in tal caso un'autorizzazione per tornare a Torino.