SONDAGGIO INTER / In vista della prossima finestra di mercato, l'Inter cercherà di rafforzare ancora di più la rosa per cercare di ridurre il più possibile il distacco dalla Juventus. In attesa di capire quanto Marotta riuscirà ad incassare ai fine anno dai vari giocatori in prestito con diritto di riscatto, è chiaro che potrebbe essere necessaria una cessione da novanta per finanziare ulteriormente il calciomercato.

Lautaro Martinez, Brozovic o Skriniar: chi potrebbe essere sacrificato in vista di giugno? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Secondo il 39% delle preferenze il 'Toro' è l'indiziato numero: per il 32,9% il sacrificato dovrebbe essere Skriniar, per il 20,7% Marcelo Brozovic. L'opzione altro ha ottenuto il 7,3% delle preferenze.

