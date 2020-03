UEFA EUROPEI CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE / Evelina Christillin, Membro Comitato Esecutivo UEFA, è intervenuta sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo' per fare chiarezza intorno ad un possibile rinvio di Euro2020 e alle competizioni europee di Europa League e Champions League, a serio rischio a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "La UEFA è un organismo sportivo e come tale obbedisce agli ordini che arrivano dai governi nazionali. L'argomento Europei non è stato ancora toccato, in questo momento il campionato Europeo è stra confermato, ma magari domani non lo sarà più.

Da un punto di vista italiano ci piacerebbe andare avanti, anche se magari chiedendolo a Roberto Mancini non sarà dello stesso avviso"

Champions Leauge ed Europa League: "Magari si trovano dei terreni neutri, non sono certo io a decidere. Già adesso abbiamo un'amichevole con la Germania che sarà giocata a porte chiuse. In Inghilterra non ci hanno ancora detto cosa farne. Si sta ragionando di ora in ora, non è possibile dare decisioni definitive. Noi tutti navighiamo a vista, chi è al comando fa quello che può".

Il futuro della Serie A: "Non posso dire di cristallizzare, sarebbe triste vincere così. E' vero che l'Inter è parecchio indietro attualmente, ma ha ancora una gara da recuperare".

