CHAMPIONS LEAGUE PSG BORUSSIA DORMTUND MBAPPE / Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati in vista del ritorno degli ottavi di finale in programma questa sera contro il Borussia Dortmund. La notizia è che Kylian Mbappé è stato inserito tra i giocatori disponibili, dopo i problemi avuti in questi giorni. Non ce la fa invece Thiago Silva.

