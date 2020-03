TORINO IZZO NKOULOU DE SILVESTRI ANSALDI BASELLI / In vista della prossima finestra di mercato, in attesa di capire quale sarà l'esito del campionato, la dirigenza del Torino è al lavoro per capire quale strategia adottare con i suoi pezzi da novanta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Armando Izzo eNicolas Nkoulou non sono più considerati incedibili da parte del Torino: qualora il club granata riceva un'offerta importante, i due difensori potranno essere ceduti. Discorso diverso per Andaldi, Baselli e De Silvestri, che presto verranno convocati per discutere il prolungamento del contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, rinviata Juve-Real di Youth League | Positivo difensore Hannover