EUROPA LEAGUE ROMA SIVIGLIA / La Roma non partirà per Siviglia per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera alle ore 18.55. Ad annunciarlo è la società giallorossa su Twitter: "L'AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA".

Si attendono ora comunicazioni ufficiali da parte della UEFA, ma in ogni caso la partita di domani è con ogni probabilità annullata. Due le possibili ipotesi: o il rinvio della partita o la sconfitta a tavolino per la Roma.

