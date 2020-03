CORONAVIRUS JUVENTUS BERNARDESCHI / Proseguono le iniziative di calciatori e non solo per la raccolta fondi a supporto di ospedali e strutture sanitarie al centro dell'emergenza Coronavirus. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, Federico Bernardeschi ha annunciato: "Credo sia giunta l'ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte. Così come stanno facendo per la Lombardia e per altre Regioni d'Italia, mi unisco alla causa e vi chiedo di contribuire con me per aiutare tutto il nostro Paese ad uscirne quanto prima.

Ho attivato una raccolta a favore dell'Ospedale Humanitas Gradenigo, che come molti altri sta gestendo questa emergenza".

L'attaccante della Juventus ha anche deciso di andare in ritiro volontariamente a tutela della sua famiglia: "Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa".

