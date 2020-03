INTER GETAFE PRESIDENTE TORRES / L'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Getafe in programma domani sera a 'San Siro' non si giocherà. Manca solo l'ufficialità, ma dopo le dichiarazioni nella tarda serata di ieri il presidente del club spagnolo, Angel Torres, ai microfoni di 'Gazzetta.it' ribadisce la ferma intenzione di non volare a Milano per l'incontro: "Non ci sarà nessuna partita, noi a Milano non andiamo" la sentenza.

"La situazione è negativa, tanto qui a Madrid come li a Milano - spiega Torres -. Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare: che la partita sia rinviata o che sia spostata in altra sede, perché nessuno corra rischi inutili. Ora stiamo aspettando le risposte della Uefa e dell'Inter. Noi crediamo che prima del calcio venga la salute e rispettiamo questo principio accettando tutte le conseguenze. Io non chiedo un permesso speciale per mettere a rischio la salute della mia spedizione. I permessi speciali si chiedono per questioni urgenti, e una partita di calcio non risponde ad alcuna urgenza, può essere rinviata o spostata altrove. Immagino che l'UEFA stia cercando delle soluzioni, che non son facili, ma io non sono la UEFA.

Non possono mandarci in una zona di massimo rischio. Anche se non gioco contro l'Inter la mia vita continua. Cosa che non è altrettanto certa se mi prendo il coronavirus. La UEFA può dire ciò che vuole, a me non interessa. Io ho passato tutta la vita senza giocare in Uefa e sono arrivato a 70 anni".

Quindi la chiosa: "E ci tengo a sottolineare che l'Inter non ha alcuna colpa: la cosa logica è che se in Italia fermano il campionato per non correre rischi che senso ha far venire in una zona di alto rischio una squadra che arriva da una città, Madrid, che ha già 1000 contagiati? Come se in Italia non avessero già un numero sufficiente di contagi, ma si, portiamone qualcun altro da fuori. È un rischio innecessario e oltretutto con la proibizione governativa di volare dall’Italia alla Spagna". Mentre l'Inter ha confermato le attività della vigilia con allenamento a porte chiuse e intervista a capitan Handanovic ed al tecnico Conte, il Getafe da parte sua ha cancellato le varie attività.

