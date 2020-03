CHAMPIONS LEAGUE PSG BORUSSIA DORTMUND LIVERPOOL ATLETICO MADRID FORMAZIONI MERCATO TV / Prosegue il programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Altri due match stasera, dopo che ieri sera l'Atalanta e il Lipsia hanno centrato una storica qualificazione ai quarti eliminando Valencia e Tottenham. Questa sera, in campo due autentici big match. A Parigi, in un Parco dei Principi a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, il Psg sfida il Borussia Dortmund cercando la rimonta dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d'andata. Si giocherà invece a porte aperte a Liverpool, dove i campioni d'Europa allenati da Klopp devono ribaltare la sconfitta per 1-0 patita in casa dell'Atletico Madrid di Simeone. Tra probabili formazioni, calciomercato e diretta tv: ecco il nostro approfondimento sulle due sfide di serata. Numerosi e di altissimo livello i calciatori da tenere d'occhio: Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani, Haaland, Sancho e altri ancora. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, Psg-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla

Il Psg deve vincere per 1-0 oppure con due reti di scarto per ribaltare il ko dell'andata in Germania. Tuchel dovrebbe varare una formazione con Di Maria e Neymar larghi ad innescare Sarabia e Cavani davanti. Potrebbero dunque restare in panchina, almeno inizialmente, Icardi e Mbappé, con il secondo reduce dal tampone, risultato negativo al coronavirus, pronti a subentrare a gara in corso in caso di necessità. Il Borussia di Favre risponde con un 3-4-3 in cui ad assistere l'implacabile Haaland, davanti, ci saranno Sancho e Thorgan Hazard. Ancora fuori a lungo, per un problema muscolare, Reus, mentre Gotze partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Thiago SIlva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar; Sarabia, Cavani. A DISP.: Rico, Kouassi, Bernat, Paredes, Draxler, Icardi, Mbappé. ALL.: Tuchel.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, T. Hazard. A DISP.: Hitz, Akanji, Schmelzer, Schulz, Dahoud, Gotze, Reyna. ALL.: Favre.

.ARBITRO: Taylor (ING).

La sfida sarà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky ed andrà in onda per gli abbonati su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Champions League, Liverpool-Atletico Madrid: probabili formazioni e dove vederla

Il Liverpool avrà il duro compito di scardinare l'impianto difensivo dei Colchoneros per avanzare al turno successivo. Formazione praticamente tipo per Klopp, con il consueto tridente formato da Salah, Firmino e Mané. Anche Simeone proporrà il suo schieramento classico, nel suo caso un 4-4-2 con a centrocampo Correa e Koke sugli esterni, Thomas e Saul Niguez in mezzo.

Davanti, la coppiaproverà a prendere in velocità la retroguardia dei Reds e segnare quel gol che potrebbe mettere in discesa la qualificazione.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. A DISP: Lonergan, Henderson, Matip, Milner, Keita, Origi, Minamino. ALL.: Klopp.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; A.Correa, Saul Niguez, Thomas, Koke; Joao Felix, Morata. A DISP.: Adan, Arias, Hermoso, Marcos Llorente, Vitolo, Carrasco, Diego Costa. ALL.: Simeone.

ARBITRO: Makkelie (OLA).

Liverpool-Atletico Madrid è in programma stasera alle ore 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo per pc, smartphone e tablet.

Calciomercato, futuro dei big in bilico: da Icardi e Neymar a Sancho e Haaland

Grandi giocatori in campo, in entrambe le sfide, il cui futuro è tutto da definire. A Parigi, riflettori accesi sugli attaccanti. Oltre alla Juventus, su Icardi c'è anche l'interesse del Napoli. Il Psg, in generale, sembra meno interessato al riscatto rispetto a qualche tempo fa. L'Inter, nei cui piani l'argentino non rientra più, dovrà provare in qualche modo a monetizzare. Saranno mesi decisivi per il futuro del bomber. Così come per quello di Neymar, per il quale il Barcellona tornerà nuovamente all'assalto. I blaugrana non hanno mai smesso di pensare al brasiliano, a cui, nella sfilza di giocatori con la valigia si unisce anche Cavani. Il 'Matador' lascerà Parigi al termine della stagione, essendo in scadenza di contratto. A Cavani pensa anche l'Inter come super colpo a zero. Di fronte, numerosi motivi di interesse anche per i giovani talenti del Borussia. Il Real Madrid sembra aver messo la freccia per Haaland, che rimane nel mirino della Juventus, ma con i bianconeri che sembrano partire in seconda fila. Juventus molto attiva anche su Sancho, per il giovane attaccante inglese la concorrenza soprattutto dalla Premier League non manca.

A Liverpool, tiene banco il futuro di Roberto Firmino, che potrebbe lasciare i Reds. Detto dell'interesse della Juventus, il Liverpool si sarebbe addirittura fatto avanti con un'offerta shock per Mbappé. Bianconeri interessati, tra gli altri, anche a Salah, anche se al momento l'egiziano non sembra più in cima ai pensieri dei campioni d'Italia. Sponda Atletico, a rischiare è Simeone, che a fine stagione potrebbe separarsi dai Colchoneros. Gara decisiva per il 'Cholo', che se dovesse raccogliere risultati deludenti vedrebbe concludersi il suo lungo ciclo. In ottica Juventus, sotto osservazione le prestazioni anche di Stefan Savic, possibile colpo di interesse a parametro zero in difesa.

