CORONAVIRUS FIFA UEFA / Mentre Inter, Napoli e Roma restano ancora in attesa di capire se le proprie gare europee contro Getafe, Barcellona e Siviglia si disputeranno o meno a causa della sospensione dei voli diretti tra Italia e Spagna, l'emergenza Coronavirus rischia di coinvolgere il mondo del calcio in toto, andando a mettere a repentaglio anche lo svolgimento di tutte le competizioni internazionali, a partire da Champions League, Europa League e Euro 2020.

Le istituzioni calcistiche, in tal senso, dovranno sottostare anche alle decisioni dell'

Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovesse dichiarare lo stato di pandemia per il Covid-19, sarebbe possibile il blocco totale di tutte le competizioni Fifa e Uefa. Inoltre, ricorda 'repubblica.it', potrebbe emergere anche una questione giuridica relativa al diritto alla rescissione contrattuale, sia per mano dei calciatori, sia per mano dei club. Uno scenario che, per forza di cosa, riguarderà anche le attività delle nazionali.