SIVIGLIA ROMA EMERGENZA CORONAVIRUS / La Serie A si ferma, l'Europa (per ora) no. Ed è polemica. Archiviato il trionfo dell'Atalanta sul campo del Valencia, gli altri due incroci tra club di italiani e spagnoli restano seriamente in bilico a poco più di 24 ore dal fischio iniziale.

Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha annunciato che non vuole volare a Milano per sfidare l'Inter, mentre laha ingaggiato un braccio di ferro con l'UEFA per tentare di trovare una soluzione visto che i voli per la Spagna sono bloccati e per raggiungere, sede della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League, bisognerà trovare via alternative. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La risposta dell'UEFA, secondo il retroscena raccontato da 'La Repubblica', in un primo momento è stata molto netta: "Se non andate in Spagna perderete 3-0 a tavolino". Poi è arrivata la retromarcia. Il club giallorosso spinge affinché siano gli organizzatori del torneo a trovare una soluzione, ottenendo magari un pass per le italiane.

