EMERGENZA CORONAVIRUS MALAGO SERIE A / Di certo, al momento, c'è solo che la Serie A così come le altre manifestazioni sportive nazionali in Italia saranno ferme fino al prossimo 3 aprile. Ogni scenario ipotizzato su quello che accadrà in seguito, ad ora, rimane appunto un'ipotesi e lo ribadisce anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport, parla anche della possibilità che il campionato non venga portato a termine: "Si deve procedere per gradi - dice Malagò -.

In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuri di quello che accadrà fra qualche settimana". Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Uefa, i giocatori della Serie A e della Liga chiedono lo stop delle gare europee

Quindi sulla possibilità di rinviare l'Europeo: "Non intervengo certo nelle decisioni che spettano alle federazioni internazionali e tantomeno quelle di un singolo sport. Posso solo dire che credo si stia cercando di prendere del tempo. E anch'io faccio il tifo perché le cose possano cambiare in meglio".