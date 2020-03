Coronavirus, giocatore positivo: "La mia famiglia è contagiata"

CORONAVIRUS FAVALLI REGGIANA / Alessandro Favalli è stato tra i primi casi di positività al Coronavirus nel nostro calcio. A distanza di alcuni giorni dall'esito dell'esame e le successive cure, il giocatore ha rilasciato una lunga intervista: "Ora sto bene, ho solo un po’ di raffreddore. Lunedì mattina della scorsa settimana mi sono svegliato ed ho capito che avevo i classici sintomi influenzali, temperatura intorno ai 37.5-38, gran mal di testa e bruciore agli occhi - spiega a 'Tuttosport' - A quel punto ho chiamato i miei genitori per dirglielo e anche loro mi hanno detto che avevano la febbre dal giorno prima così come i miei fratelli e i miei nonni non stavano bene.

Allora ci siamo insospettiti, abbiamo chiamato chi di dovere e ripensando alla cena di giovedì sera dove ci siamo ritrovati tutti a casa nel mio paese in provincia di Cremona, a Solarolo Rainerio, ho capito che le probabilità di aver preso il coronavirus erano alte. Infatti i nonni sono risultati positivi e quindi ci siamo sottoposti poi tutti al tampone. Non so dove l’ho preso ma forse proprio in questa cena". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, il Cile 'mette in quarantena' Sanchez e Vidal



Il giocatore ha parlato anche delle cure adottate e ha svelato alcuni retroscena: "Farmaci? Niente di particolare, solo un po’ di tachipirina e niente più. Compagni ascoltati? Un po’ tutti, dal presidente, all’allenatore e i compagni. Mi chiamano tutti i giorni per sapere come sto io e i miei parenti. Li ringrazio tanto perché ho davvero avvertito la loro vicinanza. Appena ho avuto il dubbio ho subito chiamato. I due giorni di allenamenti li ho fatti che stavo benissimo, evidentemente il mio corpo stava incubando il coronavirus".