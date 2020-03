Milan, Rangnick: retroscena sull'accordo a Natale. E spunta la clausola

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / Tra voci, dichiarazioni e smentite, il Milan per il momento si affida al tecnico Stefano Pioli rinsaldato dalla conferma pubblica e ribadita alla squadra da parte dell'AD Ivan Gazidis, mentre sul fronte dirigenziale la situazione è ancora da definire e spuntano nuova indiscrezioni su Ralf Rangnick che da settimane ormai aleggia su Casa Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

'La Gazzetta dello Sport' nell'edizione di oggi torna a parlare dei contatti con il supervisore del gruppo Red Bull raccontando un altro retroscena. Secondo il quotidiano infatti, il 23 dicembre scorso, subito dopo il pesante ko con l'Atalanta, i vertici di Elliott avrebbero incontrato lo stesso Rangnick in una località segreta subito dopo aver dato il via libera al management per affondare il colpo su Ibrahimovic. In quell'incontro con il manager tedesco sono state gettate le basi dell'accordo per la rivoluzione rossonera, assicurandogli carta bianca per tre stagioni (più opzione di un anno), ma inserendo allo stesso tempo nell'accordo una ricca clausola di uscita a tutela di entrambe le parti che consentirebbe quindi al Milan di 'svincolare' Rangnick. Persone vicine al manager, però, non segnalano novità da questo punto di vista.