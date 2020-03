Inter, rischio per Conte | Guardiola studia il doppio colpo

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR BASTONI / La buona stagione dell'Inter non è passata inosservata in campo internazionale. Nonostante i recenti risultati altalenanti, sono molteplici i talenti della rosa di Conte nel mirino delle migliori società al mondo. Cosi, il rischio di una cessione eccellente nel prossimo calciomercato estivo persiste, considerando anche le ultime indiscrezioni che vedono il Manchester City attento a ben due difensori: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Manchester City su Skriniar e Bastoni: le ultime

Dall'Inghilterra già da tempo circolano indiscrezioni sulla volontà di Guardiola di avere Milan Skriniar nella sua rosa.

Gli inglesi sembrano dunque disposti a fare offerte importanti per averlo, nonostante i problemi con il Fair Play Finanziario, che hanno portato il club all'esclusione dalle coppe europee per due stagioni. Il City avrebbe messo sul piatto 90 milioni per rinforzare la sua retroguardia ma non esclude l'inserimento di alcune contropartite negli eventuali affari. Intanto, riporta 'Tuttosport', nel mirino del manager spagnolo negli ultimi mesi sarebbe finito anche Alessandro, artefice di grandi progressi e punto fermo per il futuro nerazzurro. Così, nonostante possa presto firmare il rinnovo fino al 2024, i 'citizens' proveranno a portarlo via.

