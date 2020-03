Valencia-Atalanta, Gomez, ma che fai? Bacio (contro le regole) in diretta

VALENCIA ATALANTA GOMEZ ILICIC / Il calcio ai tempi del Coronavirus, un continuo di contraddizioni. Mentre l'Italia sospende lo sport per tentare di arginare l'emergenza, l'Europa va avanti tra dubbi e polemiche. Così succede che a Valencia l'Atalanta centra una storica e spettacolare qualificazione ai quarti di finale di Champions League in un 'Mestalla' vuoto poiché a porte chiuse, ma contornato da centinaia di tifosi che si sono assembrati all'esterno per sostenere la squadra di casa.

Vietate le strette di mano, azzerate (o quasi) le attività con la stampa per rispettare le distanze di sicurezza, nel post-partita però il fenomenale 'Papu' Gomez si è lasciato andare ad un gesto che sta facendo molto discutere sui social. Evitate le interviste post-gara, l'argentino infatti si è fiondato in conferenza stampa baciando per due volte sulla guancia il mattatore della serata, lo sloveno Josip Ilicic autore di tutti e quattro i gol. Non un bello spot da girare ai tifosi, a differenza di quello mandato dalla società che invece ha prudentemente chiesto a tutti i fan bergamaschi di non scendere in piazza a festeggiare un traguardo storico.