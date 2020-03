Emergenza Coronavirus, il Cile 'mette in quarantena' Sanchez e Vidal

EMERGENZA CORONAVIRUS SANCHEZ VIDAL CILE / L'allarme per il Coronavirus si espande a macchia d'olio in tutto il mondo e anche in Cile hanno annunciato nuove misure straordinarie per arginare il contagio nel proprio Paese. Ci sono già 260 persone sotto osservazione, lo ha dichiarato pubblicamente il ministro della salute Jaime Manalich che ha annunciato la quarantena obbligatoria per tutti quelli che faranno ingresso in Cile proveniendo da nazioni a rischio come in particolare Italia e Spagna.

"Chiunque arriverà dovrà svolgere un periodo di quarantena domestica di 14 giorni e, in base alle circolari del Ministero del Lavoro, riceverà una licenza medica - ha spiegato Manalich -. Non verrà fatta alcuna distinzione in base alla professione perché nessuno è immunizzato contro questo virus e in effetti questa quarantena che oggi è determinata per l’Italia e la Spagna è valida per ogni persona". Per questo motivo, a 'rischio' vanno considerati anche due big della nazionale cilena come Alexis Sanchez dell'Inter e Arturo Vidal del Barcellona, ma anche Gary Medel del Bologna, che il prossimo 26 marzo dovrebbero essere impegnati nel match di qualificazione ai Mondiali contro l'Uruguay e cinque giorni dopo con la Colombia. Il ritorno in patria li costringerebbe ad un periodo di quarantena.

