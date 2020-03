EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A DIRETTA / Anche il calcio internazionale fa i conti con l'emergenza Coronavirus. Ieri il match di Champions League tra Valencia e Atalanta, vinto dai bergamaschi, si è giocato senza tifosi sugli spalti. Molte altre singole Nazioni, inoltre, nelle ultime ore hanno deciso di fermare il calcio o di far disputare svariati match a porte chiuse. Il numero degli ammalati in Italia, intanto, è in aumento. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando il nostro paese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LIVE

ORE 00.05 - L'Inter sospende ogni attività agonistica dopo la notizia della positività di Rugani

ORE 23.07 - La Juventus ha comunicato la positività al coronavirus di Daniele Rugani

ORE 21.45 - "Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, dei bar, dei negozi, dei locali e dei ristoranti. Resteranno aperte le farmacie, para-farmacie e supermercati. I servizi pubblici e trasporti sarà garantiti". Il presidente Conte annuncia misure ancora più restrittive per l'emergenza Coronavirus.

ORE 20.58 - Attesa per le parole del Premier Giuseppe Conte. Il Primo Ministro sarà in diretta su Facebook per "alcuni importanti aggiornamenti"

ORE 19.15 -Nuovo comunicato della Lega Serie Ache nvita i club alla sospensione degli allenamenti per 7 giorni.

ORE 18.50 - L'assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha evidenziato che sono 617 i morti per coronavirus in Lombardia, con un aumento di 149 decessi in un solo giorno.

ORE 18.25 - 196 decessi in più, numero contagiati attualmente positivi 10590, incremento dovuto anche ai dati caricati con persone contagiate con esito positivo in isolamento domiciliare, 1028 terapia intensiva. Dati forniti dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

ORE 18.00 - Arrivano ulteriori aggiornamenti dalla regione Lazio: sono 144 i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti e i 16 clinicamente guariti.

ORE 17.40 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha affermato: "Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia".

ORE 17.20 - Come sottolineato dall'account Twitter dell'Ambasciata della repubblica cinese in Italia, il Presidente Xi Jinping ha scritto al Presidente Mattarella: "Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell'Italia, fornendo collaborazione per combattere l'epidemia. L'umanità è una comunità dal futuro condiviso e dobbiamo lavorare insieme!".

ORE 16.25 - UFFICIALE: la Uefa a rinviato, a data da destinarsi, Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League.

ORE 14.12 - Primo caso di coronavirus nel calcio professionistico tedesco: il contagiato è Timo Hubers, difensore 23enne dell'Hannover 96, militante in Bundesliga 2.

ORE 14.04 - E' stata ufficialmente rinviata la sfida di Youth League tra la Juventus e il Real Madrid

ORE 12.20 - Salgono a 1.500, stando al presidente Fontana, i contagiati da coronavirus in Lombardia.

"Bisogna chiudere tutto - ha detto senza mezzi termini il numero uno della Regione Lombardia - facendo restare aperte solo le attività essenziali".

ORE 11.50 - Il direttore dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha confermato che il paziente zero dal quale è partito il focolaio di Codogno è arrivato in Italia dalla Germania. "Il paziente zero è arrivato dalla Germania il 25/26 gennaio. Le sequenze genetiche sono vicine fra loro nel ramo dell'albero filogenetico del virus, successive a una sequenza isolata a Monaco".

ORE 11.35 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che il Cdm ha "stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di questa emerngenza. Siamo lieti del clima che si sta definendo a livello europeo".

ORE 11 - Il direttore generale dell'Ospedale Cotugno di Napoli è tornato sull'aggressione subita ieri sera da alcuni membri del suo personale, vittime di sputi e insulti da parte di un paziente in fila per il tampone: "Ho perso un medico e un infermiere che adesso devono stare in isolamento - ha detto Maurizio Di Mauro - Sputare addosso ad una persona quando si ha la febbre, in questo momento equivale a sparare".

ORE 10.28 - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato di quanto sta accadendo allo sport italiano: "Si deve procedere per gradi. In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuri di quello che accadrà fra qualche settimana".

ORE 10.00 - Anche Zenga, tecnico del Cagliari, è in quarantena preventiva: reduce da alcuni viaggi nell'originaria zona rossa, il tecnico dovrà ridurre al minimo i contatti esterni e stare a disposizione per i controlli.

ORE 9.54 - Alessandro Favalli, giocatore contagiato dal 'COVID19', ha parlato della sua famiglia: "Lunedì mattina della scorsa settimana mi sono svegliato ed ho capito che avevo i classici sintomi influenzali, temperatura intorno ai 37.5-38, gran mal di testa e bruciore agli occhi. A quel punto ho chiamato i miei genitori per dirglielo e anche loro mi hanno detto che avevano la febbre dal giorno prima così come i miei fratelli e i miei nonni non stavano bene. Allora ci siamo insospettiti, abbiamo chiamato chi di dovere e ripensando alla cena di giovedì sera dove ci siamo ritrovati tutti a casa nel mio paese in provincia di Cremona, a Solarolo Rainerio, ho capito che le probabilità di aver preso il coronavirus erano alte".

ORE 8.40 - Il Cile annuncia misure straordinarie per evitare il contagio. Anche due stelle come Sanchez e Vidal, attese per gli impegni con la nazionale, dovrebbero passare da un periodo di quarantena.

ORE 8.25 - In Premier League è stato rinviato il big match tra Arsenal e Manchester City: il presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis, è risultato positivo e ha avuto alcuni contatti coi dirigenti e giocatori dei 'Gunners'.

ORE 8.20 - Dopo il test del tampone al quale è stato sottoposto nella giornata di ieri, Mbappe è risultato negativo al Coronavirus. Il calciatore aveva accusato alcuni sintomi che hanno quindi spinto a indagare sull'eventuale presenza del virus.

ORE 8.00 - Intervenuto ieri in conferenza stampa, Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ha diramato l'ultimo bollettino italiano: "Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha superato i 10mila: 10.149. Le vittime sono complessivamente 631. Sono 1.004 le persone guarite, 280 in più di ieri. Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri".