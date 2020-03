Emergenza Coronavirus, test Mbappe negativo: le ultime

EMERGENZA CORONAVIRUS MBAPPE / Test da Coronavirus per Kylian Mbappe. Avendo accusato sintomi simili a quelli provati dagli ammalati di 'COVID-19', ieri l'attaccante del PSG è stato sottoposto all'esame del tampone che, riporta 'Sky Sport', sarebbe risultato negativo.

Buona notizia, quindi, per il giocatore e i suoi compagni, che in caso di positività del test sarebbero stati in allarme per un possibile contagio. Stasera i francesi saranno impegnati nella gara dicontro il, valevole per il ritorno degli ottavi. Resta quindi da attendere per l'eventuale convocazione del giocatore che, alle prese con un mal di gola, potrebbe finire in panchina: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.