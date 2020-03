CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO / Cinque anni dopo il suo addio per volare a New York, Andrea Pirlo è pronto a tornare alla Juventus. Conseguito il patentino di allenatore, nei giorni scorsi l'ex centrocampista aveva annunciato il ritorno 'in campo' nelle nuove vesti a partire dalla prossima estate, senza però specificare il club nel quale avrebbe lavorato.

Ma ormai i dubbi sembrano scomparire. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Uefa, i giocatori della Serie A e della Liga chiedono lo stop delle gare europee

Il quotidiano 'La Stampa' nella sua edizione odierna parla infatti di un accordo già raggiunto tra Pirlo e il club bianconero per il suo rientro a Torino, dove tra l'altro come già preannunciato dallo stesso ex calciatore è atteso per una sorta di 'stage' in cui seguirà il lavoro di Maurizio Sarri. Non è escluso, si legge, un inserimento nello staff tecnico della prima squadra, ma l'ipotesi più probabile sembra quella di affidargli la panchina dell'Under 23 impegnata in Serie C ed attualmente allenata da Fabio Pecchia. Si attende l'annuncio.