Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: rinviato anche il big match di Premier League

EMERGENZA CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE / In attesa di capire cosa succederà con le sfide europee, in particolare negli incroci tra Italia e Spagna dopo il blocco dei voli arrivato nella giornata di ieri, un altro big match in programma oggi salta a causa dell'emergenza Coronavirus.

L', attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato infatti il rinvio della sfida di Premier League contro ilin programma stasera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Alla base di questa decisione c'è l'annuncio del presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis, che ieri ha comunicato la sua positività al COVID-19 e che tredici giorni fa, in seguito alla sfida di Europa League proprio con i 'Gunners', aveva avuto contatti con diversi calciatori dei londinesi. Per questo motivo, pur essendo stato individuato un livello di rischio molto basso, il club e la Premier hanno convenuto di rimandare il match per precauzione.

LEGGI ANCHE >>> Uefa, i giocatori della Serie A e della Liga chiedono lo stop delle gare europee