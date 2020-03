CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Mesi di voci, indiscrezioni, ma anche di attacchi pubblici direttamente dal suo agente, potrebbero essere spazzati improvvisamente con un colpo di spugna. L'addio di Paul Pogba al ManchesterUnited al termine della prossima stagione sembrava praticamente cosa certa. Le dichiarazioni del manager Mino Raiola, più volte critico nei confronti dei 'Red Devils' anche con parole sopra le righe, non lasciavano spazio all'immaginazione.

Dall'Inghilterra però arrivano improvvisamente nuove notizie che vanno in direzione totalmente opposta. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Perché il Manchester United ha cambiato marcia, grazie soprattutto all'arrivo del portoghese BrunoFernandes che ha scosso la formazione di Ole Gunnar Solskjaer, di fatto imbattuta da quando in rosa c'è l'ex Udinese e Sampdoria. L'impatto di Fernandes, scrive il 'Daily Mail', sarebbe quindi alla base anche di un ripensamento da parte di Pogba che ora starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di respingere i corteggiamenti soprattutto della Juventus, ma anche di RealMadrid e Barcellona che pure secondo fonti spagnole si starebbero leggermente defilando. Non solo. Il francese valuterebbe addirittura l'ipotesi di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 (con un'opzione in favore dello United per estenderlo al 2022). Decisivo in tal senso sarà il finale di stagione: la qualificazione alla prossima Champions League, in questo momento distante appena tre punti, darebbe la svolta.

