INTER GETAFE TORRES / "Domani non andremo in Italia": Angel Torres, presidente del Getafe, annuncia ai microfoni di 'Onda Cero', che la squadra non arriverà a Milano per la sfida di Europa League contro l'Inter in programma giovedì sera. Decisione presa per i rischi del coronavirus con il numero uno del club spagnolo che spiega: "O si cambia la sede della gara o si rimanda: rimandarla sarebbe la cosa più sensata". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Torres racconta quel che è accaduto nell'avvicinamento al match: "Abbiamo chiesto all'Uefa un'alternativa a giocare a Milano.

Non vogliamo contagiarci con il coronavirus: abbiamo chiesto aiuto alla Federazione per chiedere la sospensione del match. Se dobbiamo perdere la qualificazione, la perderemo: non voglio correre alcun rischio. Mi è stato chiesto di chiedere un permesso speciale al Ministero dello Sviluppo, ma non ho intenzione di chiedere alcun permesso: non andrà in un posto dove non voglio andare".

Il presidente del Getafe è pronto anche a mettere a rischio il cammino europeo della sua squadra: "Non andremo in Italia, accada quel che accada. Abbiamo parlato con i dirigenti dell'Inter e riconoscono che è incomprensibile che dobbiamo giocare lì: non lo consentirò".