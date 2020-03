VALENCIA ATALANTA CORONAVIRUS / Valencia espugnata, quarti di finale di Champions conquistati, traguardo storico nella vita del club: per l'Atalanta ci sarebbe da fare grande festa in un periodo normale ma Bergamo e l'Italia intera vivono un periodo di emergenza e allora bisogna tenere a freno anche la gioia.

Così dopo il successo in terra spagnola, il club nerazzurro ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi, ricordando le disposizioni governative in tema di coronavirus: "Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo, all'aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Niente scene tradizionali per giornate come quella vissuta al Mestalla dall'Atalanta: l'invito ai tifosi è evitare i caroselli per strada, rinunciare ad attendere la squadra all'aeroporto o al ritorno al centro sportivo. Restate in casa l'invito della società bergamasca per far sì che tutta l'Italia vinca la sua partita.