VALENCIA ATALANTA PERCASSI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha commentato la vittoria contro il Valencia: "Onestamente per noi è un qualcosa di straordinario, qualunque cosa accadrà sarà incredibile.

Noi come società, mio padre in primis, volevamo fare un ringraziamento al mister, lo staff, i giocatori perché in un momento così particolare hanno dato due ore di gioia e possiamo soltanto dire grazie per ciò che stanno facendo,, con la consapevolezza che questo male sarà sconfitto se tutti ci adoperiamo con comportamenti adeguati".

Percassi ha poi aggiunto: "Diciamo che noi quello che facciamo è sicuramente metterci tanto impegno e massima attenzione per una società che sentiamo sulla pelle, e quello che facciamo è per tutto il nostro territorio, ma indipendentemente dai risultati siamo contenti del lavoro che stiamo portando avanti perché la nostra città se lo merita. Non è mia abitudine parlare, ma era giusto farlo e la gente voleva vedere una partita che desse speranza. Questi ragazzi passeranno alla storia di questa società e del calcio italiano".