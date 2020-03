VALENCIA ATALANTA GASPERINI / Una vittoria per Bergamo e per chi è a casa: Gian Piero Gasperini non nasconde la felicità dopo il successo dell'Atalanta contro il Valencia e la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Il tecnico nerazzurro intervenuto a 'Sky' ha raccontato: ""Iniziare con il gol è stata un'ulteriore iniezione di fiducia. Nel primo tempo abbiamo un po' faticato, meglio la ripresa.

E' stato un match un po' condizionato, ma alla fine è andata bene: volevamo vincere, non solo passare il turno, per confermare quanto di buono avevamo fatto". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Valencia-Atalanta, la dedica a Bergamo: "Mola mia"

ILICIC VOLEVA USCIRE - "Voleva uscire e io gli dicevo 'dammi un minuto e ti faccio uscire'. Lo so che quando fa un'azione prolungata magari sulla fatica vuole uscire e poi dopo due minuti ritrova la benzina. Gli ho detto: 'guarda che fai il quarto gol'".

QUALIFICAZIONE - "Non è mai normale fare così tanti gol, spesso quattro: è qualcosa di particolare, straordinario sia in campionato che in Champions. Dopo un inizio difficile, abbiamo trovato un po' le misure, ora veniamo da quattro vittorie di fila: l'abbiamo presa come una competizione per migliorare, ci sono ancora tanti margini. Vediamo: fa piacere aver regalato una gioia a chi è in casa, vorrei dire a tutti che ci sarà tempo per fare una grande festa, magari a giugno, anche per questo pericolo che sconfiggeremo".